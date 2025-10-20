Yeni Şafak
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI TARİH DUYURU TAKVİMİ: KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih açıklaması geldi mi?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI TARİH DUYURU TAKVİMİ: KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih açıklaması geldi mi?

20/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Üniversitelere ek yerleştirme süreciyle kayıt yaptıran öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları tamamlandı. 15-17 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan öğrenciler, şimdi sonuç açıklamasına odaklanmış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak sonuçlar öncesinde, “KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözlerini sonuçlara çevirdi. 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılan ek yurt başvuruları, 2025-2026 dönemi için yurt hakkı bekleyen binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Öğrenciler, GSB’nin açıklayacağı sonuçlarla barınma planlarını netleştirmeyi beklerken, “KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt sonuçları için gözler GSB'de. Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde sonuçların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sorgulamaların geçtiğimiz yıl gibi e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Öğrenciler, e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.

Duyurular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (kygm.gsb.gov.t) üzerinden kontrol ediliyor.

