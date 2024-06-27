2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları 28 Haziran Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Bu, heyecanla beklenen bir gün olacak ve öğrenciler aldıkları puanlara göre lise tercihlerini yapmaya başlayacaklar. 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu an için MEB tarafından resmi olarak açıklanmadı. Puanların ve yüzdelik dilimlerin açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler hangi liselere girebileceklerini daha net bir şekilde görebilecekler.

öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak. LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ





İşte bir önceki dönem MEB İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri