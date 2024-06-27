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İzmir LGS yüzdelik dilimleri 2024 lise taban puanları

18:01 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:05 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
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İzmir lise taban puanları yüzdelik dilimleri

2024 İzmir LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri e-Okul üzerinden sorgulanıyor. MEB takvimine göre, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılan LGS sınav sonuçlarının açıklanması 28 Haziran 2024 Cuma günü. Taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden lise tercihleri yapılacak. Öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak. Peki; LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS İzmir Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 hakkında detaylı bilgiler...

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2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları 28 Haziran Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Bu, heyecanla beklenen bir gün olacak ve öğrenciler aldıkları puanlara göre lise tercihlerini yapmaya başlayacaklar. 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu an için MEB tarafından resmi olarak açıklanmadı. Puanların ve yüzdelik dilimlerin açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler hangi liselere girebileceklerini daha net bir şekilde görebilecekler.

öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak. LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ


İşte bir önceki dönem MEB İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri

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İzmir LGS yüzdelik dilimleri 2024 lise taban puanları