LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB tarih verdi

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrencinin Genel Müdürlük/Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun onayı olmadan yedek salonda sınava alınması,

ğ. Sınav kurallarına aykırı hareket edilmesi, salondaki diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulması ve yapılan uyarılara uyulmaması,

h. Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda, sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi,

ı. Cevap kâğıdının posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

i. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.