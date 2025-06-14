LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Binlerce 8. sınıf öğrencisi sınav için geri sayıma başlarken, en çok merak edilen başlıklardan biri de sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki, LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2025 sınavıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 15 Haziran Pazar günü iki oturumda gerçekleştirilecek merkezi sınav sonrası öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başlayacak. MEB'in geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, sonuçların açıklanacağı tarih merakla araştırılıyor.
LGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrencinin Genel Müdürlük/Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun onayı olmadan yedek salonda sınava alınması,
ğ. Sınav kurallarına aykırı hareket edilmesi, salondaki diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulması ve yapılan uyarılara uyulmaması,
h. Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda, sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi,
ı. Cevap kâğıdının posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,
i. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.