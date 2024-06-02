LGS sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?

LGS sınavı soru ve cevapları erişime açılıp açılmadığı merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bugün yapılıyor. Hayalindeki liseyi kazanmak isteyen 1 milyon 38 bin 192 öğrenci, LGS 1. ve 2. oturumda ter döküyor. Liselere Geçiş Sistemi’ne giren öğrenciler "2024 LGS soruları ne zaman açıklanacak? MEB LGS soru ve cevaplarını açıkladı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte, LGS sınavı hakkında tüm merak edilenler haberimizin devamında...

1 / 9 LGS sınavında ter dökecek öğrenciler şimdi sınav sorularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Doğru ve yanlış sayılarını görüp puanlarını tahmin etmek isteyen öğrenciler 2024 LGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, MEB LGS sorularını ne zaman açıklayacak? sorusunu sormaya başladı. İşte LGS sınavı hakkında detaylı bilgiler.

2 / 9 LGS sınav soruları ne zaman açıklanacak? LGS sınavıyla birlikte LGS soru ve cevapları da ne zaman açıklanacak sorusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ile velilerin gündeminde.

3 / 9 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in internet sitesinden ilan edilecek.

4 / 9 Geçen sene 4 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavı soru ve cevapları aynı gün yayımlanmıştı. 2024 yılı takvim bilgileri baz alındığında, bu sene de LGS soru ve cevap anahtarının 2 Haziran'da yayımlanması ön görülüyor. LGS Sınavı Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ LGS Sınavı Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

5 / 9 LGS sınavına kaç kişi katılıyor? Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

6 / 9 LGS sınavı ne zaman, sınav kaç dakika sürecek? Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

7 / 9 Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek. İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

8 / 9 Sınav puanı hesaplanırken, her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Öğrenciler, sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak.