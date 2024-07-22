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Lise kayıt tarihleri ve 2024 LGS kayıt takvimi netleşti! 9. sınıf kayıtları ne zaman yapılacak?

11:19 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

LGS lise kayıt takvimi belli oldu! Liseye başlayacak adaylar için LGS 2024 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 9. sınıf öğrencisi olan adaylar yerleştikleri liselere lise kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 9. sınıf kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2024 MEB LGS kayıt takvimi ile lise kayıt tarihleri...

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LGS lise kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sonuçları 22 Temmuz itibarıyla açıklandı. Yerleştiği okulu öğrenciler öğrenciler ve velileri lise kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, lise kayıtları ne zaman, 2024-2035 lise kayıtları nasıl yapılır? İşte, MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri...

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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?


MEB lise kayıt tarihleri kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Lise nakil işlemi yapacak öğrenciler ise bu tarih sonrasında yeniden sistem tarafından sonuçlanan okula yerleşecek.


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LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

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LGS TERCİH TAKVİMİ 2024


28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması




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22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların

İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması




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05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı


06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen

Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması


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19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması


26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon

Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



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LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ


09 Eylül 2024 2024 tatihinde yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak.

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