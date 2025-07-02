MEB 2025 eş durumu ve mazerete bağlı tayin başvuruları başladı mı? Başvuru takvimi ve detaylar

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB’in yayımladığı 2025 yılı kılavuzuna göre, mazerete bağlı atamalar için öğretmenlerin başvuru tarihleri şu şekilde olacak:

1. Aşama (Mazeret Bildirimi ve Belgelerle Başvuru):

30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında öğretmenler, gerekçeli mazeretlerini ve belgelerini MEBBİS sistemi üzerinden beyan edecek. Belgeler aynı zamanda eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.



