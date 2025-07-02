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MEB 2025 eş durumu ve mazerete bağlı tayin başvuruları başladı mı? Başvuru takvimi ve detaylar

MEB 2025 eş durumu ve mazerete bağlı tayin başvuruları başladı mı? Başvuru takvimi ve detaylar

09:182/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecini resmen başlattı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer özel durumlar gerekçesiyle görev yerini değiştirmek isteyen kadrolu öğretmenler için önemli takvim belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecini resmen başlattı.Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden, Elektronik Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilecek. Süreç, iki aşamalı olarak yürütülecek ve her aşamada belgelerin eksiksiz sunulması gerekecek.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB’in yayımladığı 2025 yılı kılavuzuna göre, mazerete bağlı atamalar için öğretmenlerin başvuru tarihleri şu şekilde olacak:

1. Aşama (Mazeret Bildirimi ve Belgelerle Başvuru):

30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında öğretmenler, gerekçeli mazeretlerini ve belgelerini MEBBİS sistemi üzerinden beyan edecek. Belgeler aynı zamanda eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.


2. Aşama (Tercih Başvurusu):

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, 10 – 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında sistemde tercihine açılan okullar arasından seçim yapacak.


ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tüm başvuru sürecinin ardından, mazerete dayalı yer değiştirme atamaları 16 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevlerinden ayrılma işlemleri ise 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yapılabilecek.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunabilecek mazeret türleri şunlardır:

Aile birliği (eş durumu)

Sağlık durumu

Can güvenliği

Engellilik durumu

Diğer özel mazeretler (belgeye dayalı)

Ayrıca başvurular sadece kadrolu öğretmenleri kapsamakta olup, sistem üzerinden yapılacak başvurular okul yönetimi tarafından değerlendirilecektir. Uygun görülen adaylar tercih aşamasına geçebilecektir.


Öğretmenler başvurularını şu adreslerden gerçekleştirebilir:

mebbis.meb.gov.tr

personel.meb.gov.tr

Başvuru formunun elektronik ortamda eksiksiz doldurulması ve ilgili belgelerin belirtilen sürelerde teslim edilmesi gerekiyor.


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