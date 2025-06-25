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AÖL 3.dönem sınav tarihleri: 2025 Açık Lise giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖL 3.dönem sınav tarihleri: 2025 Açık Lise giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Tuğba Güner
10:4625/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınav tarihleri kesinleşti. Sınava girecek vatandaşlar sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerini araştırmaya koyuldu. Açık öğretim lisesi (AÖL) sınavları 3. Dönem takvimi yayınlandı. 2024-2025 yılı açık lise sınavı oturum günü ve saatleri, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların gündemine geldi. AÖL sınavları her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. 2025 Açık Lise giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖL 3.dönem sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihi belli oldu. Öğrenciler, AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin detayları duyurdu.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.



AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturumhâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

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