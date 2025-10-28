Yeni Şafak
MEB tatil tarihlerini duyurdu: Öğrenci ve veliler dikkat! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar...

11:5628/10/2025, Salı
Ekim ayının son haftasına girilmesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre kasım ayında yapılacak ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor.

Okullarda ilk dönem hızla ilerlerken, öğrenciler ve veliler ilk ara tatil tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre kasım ayında yapılacak ara tatil, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademeleri kapsayacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Bu yılın ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 2. dönemde 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

