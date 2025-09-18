MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Memur zammı 2026 Ocak'ta ne kadar olacak, beklenti belli oldu mu?

Memur ve memur emeklilerinin gözü 2026 Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Orta Vadeli Program’da (OVP) açıklanan yüzde 28,5’lik enflasyon tahmini, yıl sonunda uygulanacak zam oranı için yol gösterici olacak. Buna göre en düşük memur emeklisi ve bekar ile evli memurların maaşları nasıl şekillenecek, vatandaşlar araştırıyor.

2 /5 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Memur ve memur emeklilerinde 8. Dönem Toplu Sözleşme devreye girecektir. 7. Dönem Toplu Sözleşmede bu yılın ikinci yarıyılı için %5, önümüzdeki yılın ilk yarıyılı için %11 ve 1000 TL’lik taban aylık zammı devreye girecektir.

3 /5 Açıklanan OVP’ye göre %28,5’lik rakamı baz alırsak memur ve memur emeklilerine zam için %16,44 oranına ulaşmış oluruz. 1.000 TL’lik taban aylığı da eklediğimiz takdirde kabaca memur ve memur emeklimizin alacağı maaşlar şu şekilde olacaktır:

4 /5 OCAK 2026'DA EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR? En düşük memur emeklisi maaşı 22.672 TL’den 27,399 TL’ye, OCAK 2026'DA EN DÜŞÜK BEKAR MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR? En düşük bekar bir memurumuzun maaşı 46.709 TL’den 55,388 TL’ye,