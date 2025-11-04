2026 Ocak memur maaş zam oranı hesaplama tablosu, TÜİK enflasyon farkı ile yeniden şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu, tarafından açıklanan enflasyon oranları ile memurlara yüzde kaç zam yapılacağı da gündeme geldi. TÜİK verilerine göre Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu. Peki, Ocak ayında hangi memur ne kadar maaş alacak? 4 aylık enflasyon farkı ile 2026 Polis, öğretmen, hemşire, doktorların yeni maaş tablosu.

1 /11 Milyonlarca çalışan memuru ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı ve ünvanlara göre alınacak zamlı maaşlar belirlenmiş oldu.

2 /11 ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU! Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

3 /11 Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

Toplam enflasyon: %10.25 Oluşacak enflasyon farkı : %5.00 Toplu sözleşme zammı: %11 Toplam kümülatif zam: %16.56







4 /11 MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

5 /11 Mesleklere göre yeni maaş tablosu

Ekim itibarıyla oluşan enflasyon farkı ve bin TL taban artışı dikkate alındığında bazı meslek gruplarındaki tahmini maaşlar şöyle:

6 /11 *Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 72.265 TL *Uzman öğretmen: 67.766 TL → 79.981 TL *Polis memuru: 68.084 TL → 80.351 TL







7 /11 *Hemşire (üniv. mezunu): 61.759 TL → 72.980 TL *Mühendis: 78.200 TL → 92.142 TL *Uzman doktor: 126.119 TL → 147.991 TL







8 /11 *Profesör: 111.348 TL → 130.776 TL *Teknisyen (lise mezunu): 54.547 TL → 64.574 TL

9 /11 *Müsteşar (1/1): 82.432 TL → 97.074 TL *Genel müdür (1/1): 72.957 TL → 86.032 TL

10 /11 *Polis memuru emeklisi: 34.282 TL → 40.956 TL *Hemşire emeklisi: 33.995 TL → 40.621 TL