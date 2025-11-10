Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz indirimi olacak mı, sabit mi kalacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?





AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, " Aralık toplantısındaki faiz kararında ekim ve kasım ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Eğer bu iki veri, Merkez Bankasının 'belirginleştiğini' vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde bir miktar iyileşme sinyali verirse Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına daha yer açması mümkün olabilir. Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, ekim metninde sinyalleri verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır." ifadelerini kullandı.





İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer de Merkez Bankasının bu ay da sınırlı bir faiz indirimi yaparak gevşeme sürecini temkinli şekilde devam ettirdiğini söyledi.





Böylece faiz indirimlerinin devam edeceği mesajının verilmiş olduğunu dile getiren Özer, ancak enflasyondaki yukarı yönlü risklerin de göz ardı edilmemiş olduğunu ifade etti.

Özer, faiz indirimlerinin kademeli olmasının politika duruşunun sıkı kaldığını gösterdiğine işaret ederek, "Aynı zamanda bu yavaş tempo, enflasyon hedefinden uzaklaşmaya başladığının farkında olunduğunu gösteriyor. Merkez Bankası temkinli adımlar atıyor." dedi.

Metinde önemli bir ton değişikliğinin göze çarptığını belirten Özer, şöyle konuştu:

"TCMB, her ne kadar faiz indiriyor olsa da enflasyon görünümündeki bozulmaya karşı oldukça tetikte. Bu da her toplantının ayrı değerlendirileceğini ve buna göre faiz indirim patikasını belirleyeceğini gösteriyor olabilir. Özellikle fiyatlama davranışlarına yönelik vurgular, piyasa beklentilerini yönetmeye çalıştığının işareti. TCMB, ihtiyaç duyulduğunda faiz dışında da araç setini kullanmaktan geri durmayacağını yineliyor. Bu da özellikle kredi büyümesi, mevduat kompozisyonu veya türev ürünler üzerinden gelecek düzenlemeler için hazırlıklı olunması gerektiğini işaret ediyor."













Seda Yalçınkaya Özer, Merkez Bankasının, ekimde de sınırlı bir faiz indirimi yaparak reel sektöre de bir mesaj vermiş olabileceğini söyledi.





Enflasyondaki yukarı yönlü riskler, gıda fiyatları ve beklentilerde oluşan bozulma, dezenflasyon sürecinin yavaşladığının karar metnindeki vurguların en ön sırasında yer aldığını belirten Özer, "Piyasanın ilk reaksiyonunda agresif bir reaksiyon olduğunu söylemek zor. Bankacılık endeksindeki pozitif eğilim hemen hemen aynı düzeyde devam ediyor. Borsa endeksi de yine aynı pozitif düzeyini koruyor. Merkez Bankasının ılımlı faiz indirimi ılımlı bir fiyatlamayla karşılanmış diyebiliriz." ifadesini kullandı.