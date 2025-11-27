MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler yeniden Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Ekim toplantısında 100 baz puanlık indirim yapan TCMB’nin bu ay nasıl bir adım atacağı merak konusu.
Aralık ayının geri sayımı sürerken ekonomi çevrelerinin odağında Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı var. Ekimde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekin TCMB, PPK metninde dezenflasyon sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar vermişti. Şimdi ise gözler Aralık toplantısında açıklanacak kararda.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
2025 yılı toplantı tarihleri
11 Aralık 2025
2026 yılının ilk toplantıları ise:
22 Ocak 2026
12 Mart 2026