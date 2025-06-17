Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın en kritik dönemlerinden birinde Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Haziran 2025 toplantısında alınacak faiz kararı, hem iç piyasada hem de küresel ekonomide dikkatle izleniyor. Özellikle yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik yönlendirmelerin şekillenmesinde etkili olacak bu toplantı için tarih merak ediliyor. Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı, belirlenen PPK takvimi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacak.