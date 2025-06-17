Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. Ekonomi gündemini yakından takip edenler, Haziran 2025 faiz kararı için takvimi sorguluyor. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlarda belirleyici olacak PPK toplantısı, piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Peki, Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın en kritik dönemlerinden birinde Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Haziran 2025 toplantısında alınacak faiz kararı, hem iç piyasada hem de küresel ekonomide dikkatle izleniyor. Özellikle yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik yönlendirmelerin şekillenmesinde etkili olacak bu toplantı için tarih merak ediliyor. Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı, belirlenen PPK takvimi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacak.
MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sıradaki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.
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