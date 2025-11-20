Mersin'de zaman zaman yapılan planlı su kesintileri, Mersinliler tarafından yakından takip ediliyor. MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi), bu kesintileri vatandaşlara duyurmak için bir Su Kesintisi Sorgulama ekranı sunuyor. Bu ekran üzerinden, Mersin'in hangi ilçe, mahalle ve sokaklarında su kesintisi yaşanacağı saat saat öğrenilebiliyor. Silifke, Anamur, Toroslar'da su kesintileri yaşanacak. Peki Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte MESKİ su kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar listesi.