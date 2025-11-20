Yeni Şafak
Mersin su kesintisi olacak ilçeler açıklandı: MESKİ sular ne zaman gelecek, hangi mahallede planlı su kesintisi var?

09:1120/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
<p>MESKİ Su Kesintisi</p>
Mersin’de zaman zaman yapılan planlı su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. MESKİ tarafından paylaşılan duyurular, Mersinlilerin su kesintilerinden haberdar olabilmeleri için yakından takip ediliyor. Mersin’de bugün Silifke, Anamur, Toroslar'da su kesintileri yaşanacak. Peki İşte MESKİ su kesintisi hangi mahallede olacak? 20 Kasım Mersin su kesintisi programı.

Mersin'de zaman zaman yapılan planlı su kesintileri, Mersinliler tarafından yakından takip ediliyor. MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi), bu kesintileri vatandaşlara duyurmak için bir Su Kesintisi Sorgulama ekranı sunuyor. Bu ekran üzerinden, Mersin'in hangi ilçe, mahalle ve sokaklarında su kesintisi yaşanacağı saat saat öğrenilebiliyor. Silifke, Anamur, Toroslar'da su kesintileri yaşanacak. Peki Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte MESKİ su kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar listesi.

#Mersin
#Mersin su kesintileri
#MESKİ Su Kesintisi
