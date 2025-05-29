Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 70 puan (GRE/GMAT için muadili) isteniyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.