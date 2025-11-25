Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası motorinin litre fiyatına beklenen indirim yansıdı. 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi? İşte ayrıntılar...

Motorininin litre fiyatına ortalama 2 TL 40 kuruş indirim geldi. Fiyatlar tabelalara yansıdı

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 25 Kasım 2025 itibariyle şu şekilde:

İstanbul (Avrupa) Benzin litre fiyatı: 55.00 TL Motorin litre fiyatı: 57.07 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL









Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.87 TL Motorin litre fiyatı: 58.10 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL











İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.20 TL Motorin litre fiyatı: 58.43 TL LPG litre fiyatı: 27.53 TL









