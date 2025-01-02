MSÜ 2025 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? merak ediliyor. Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYMA tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takvimi kapsamında yer aldı. Peki, MSÜ 2025 NE ZAMAN? MSÜ başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM 2025 MSÜ başvuru kılavuzu indirme ekranı...

1 /5 Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri eğitim almak isteyenler için 2025-MSÜ sınav süreci başladı. MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanması ile başvuru ücreti ve diğer detayar belli olacak. Peki, 2025 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2 /5 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



3 /5 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSÜ başvuruları bugün (2 Ocak 2025) başlayacak. Başvurular 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kılavuz bugün erişime açılacak Geç başvurular 30 Ocak 2025 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.



4 /5 MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

