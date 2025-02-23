Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavda elde ettikleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre tercihlerini yapacak. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-2025 yılı taban puanları merak konusu. Peki MSÜ baraj puanı kaç? İşte Harp Okulları, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puanı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, adayların askeri okullara girişlerini belirleyen önemli bir adımdır. Sınavda elde edilen puanlar, adayların tercih edebilecekleri okulları ve bölümleri doğrudan etkiler. İşte MSÜ puan türleri ve tercih süreci hakkında bilmeniz gerekenler:
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
Milli Savunma Üniversitesi, 2025 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, 2025-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir. Harp Okullarına (HO) ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) kadın ve erkek öğrenci alınacaktır. Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.