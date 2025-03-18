23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. 2025 MSÜ sınavana toplam 670.718 kişi katıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte askeri üniversiteyi tercih edecek öğrenciler MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri merak etmeye başladı. Peki MSÜ’de hangi bölümler var? İşte MSÜ önlisans ve lisans bölümler.