Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart’ta ÖSYM tarafından açıklandı. MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler 2025 araştırması sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir haylı arttı. 2 yıllık Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunmakta. Peki MSÜ’de hangi bölümler var? İşte MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler.
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. 2025 MSÜ sınavana toplam 670.718 kişi katıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte askeri üniversiteyi tercih edecek öğrenciler MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri merak etmeye başladı. Peki MSÜ’de hangi bölümler var? İşte MSÜ önlisans ve lisans bölümler.
KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Savunma Yönetimi Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tarih Bölümü
HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
İşletme Yönetimi
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Savunma Hizmetleri
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
Gemi Makineleri İşletme
Elektrik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Deniz Ulaştırma İşletme
İşletme Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)
Güvenlik ve Koruma
Elektrik
Hava Trafik Kontrol
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Haberleşme
Lojistik
İnşaat Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar
Çalgı Bakım Onarım
Bando Subay Eğitimi
MSÜ PUAN TÜRLERİ 2025
Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.
Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.