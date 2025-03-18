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MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler: Kara, hava, deniz harp okulu, astsubay MYO ve bando meslek yüksek okulu bölümleri

MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler: Kara, hava, deniz harp okulu, astsubay MYO ve bando meslek yüksek okulu bölümleri

13:4518/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>MSÜ 2 yıllık 4 yıllık bölümleri</p>
MSÜ 2 yıllık 4 yıllık bölümleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart’ta ÖSYM tarafından açıklandı. MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler 2025 araştırması sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir haylı arttı. 2 yıllık Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunmakta. Peki MSÜ’de hangi bölümler var? İşte MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler.

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. 2025 MSÜ sınavana toplam 670.718 kişi katıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte askeri üniversiteyi tercih edecek öğrenciler MSÜ 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri merak etmeye başladı. Peki MSÜ’de hangi bölümler var? İşte MSÜ önlisans ve lisans bölümler.

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Savunma Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarih Bölümü

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

İşletme Yönetimi

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Savunma Hizmetleri


DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Gemi Makineleri İşletme

Elektrik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Elektronik Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Deniz Ulaştırma İşletme

İşletme Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı


HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)

Güvenlik ve Koruma

Elektrik

Hava Trafik Kontrol

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Bilgisayar Programcılığı

Elektronik Haberleşme

Lojistik

İnşaat Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik


BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER

Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar

Çalgı Bakım Onarım

Bando Subay Eğitimi

MSÜ PUAN TÜRLERİ 2025

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.

Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.

#MSÜ
#MSÜ 2 yıllık bölümleri
#MSÜ 4 yıllık bölümleri
#milli savunma üniversitesi

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