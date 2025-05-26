NETFLIX TÜRKİYE FİYATLARI 2025: Abonelik planları ve paket içerikleri

Dünyanın en popüler dijital içerik platformlarından biri olan Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına farklı abonelik planları sunmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla Netflix Türkiye fiyatları ne kadar oldu? Hangi abonelik planı daha avantajlı? Netflix üyeliği nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Tüm detayları sizin için derledik.
NETFLIX TÜRKİYE'DE KAÇ FARKLI ABONELİK PLANI SUNUYOR?
Netflix, ülkemizde üç farklı abonelik planıyla hizmet veriyor: Temel Plan, Standart Plan ve Özel (Premium) Plan. Bu planlar; görüntü kalitesi, aynı anda izlenebilecek cihaz sayısı ve indirme hakkı gibi özelliklerle birbirinden ayrılıyor.
2025 NETFLIX TÜRKİYE ABONELİK FİYATLARI
- Temel Plan: 149,99 TL
- Standart Plan: 229,99 TL
- Özel (Premium) Plan: 299,99 TL
NETFLIX TEMEL PLAN ÖZELLİKLERİ
Netflix’in en uygun fiyatlı abonelik paketi olan Temel Plan, bireysel kullanıcılar için ideal bir seçenek. Ancak düşük çözünürlük ve tek cihaz sınırlaması ile geliyor.
Temel Plan’da Sunulanlar:
- 720p HD çözünürlük
- Aynı anda yalnızca 1 cihazdan izleme
- 1 cihaza indirme
- Reklamsız içerik
- Tüm cihazlardan erişim (TV, bilgisayar, tablet, telefon)
KİMLER İÇİN UYGUN?
Kalite konusunda yüksek beklentisi olmayan, yalnız izlemeyi tercih eden kullanıcılar için ekonomik bir tercihtir.
NETFLIX STANDART PLAN ÖZELLİKLERİ
Orta segmentte yer alan bu plan, iki kişi tarafından aynı anda kullanılabilir ve daha iyi görüntü kalitesi sunar.
Standart Plan’da Sunulanlar:
• 1080p (Full HD) çözünürlük
• Aynı anda 2 cihazdan izleme
• 2 cihaza video indirme
• Reklamsız
• Yüksek görüntü ve ses kalitesi
KİMLER İÇİN UYGUN?
Aile üyeleri veya arkadaşlarla ortak kullanmak isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenektir.
NETFLIX ÖZEL (PREMİUM) PLAN ÖZELLİKLERİ
Netflix’in en gelişmiş ve en yüksek fiyatlı paketi olan Premium Plan, en iyi deneyimi sunmayı hedefler.
Özel Plan’da Sunulanlar:
- 4K Ultra HD çözünürlük + HDR desteği
- Konumsal (3D) ses teknolojisi
- Aynı anda 4 cihazdan izleme
- 6 cihaza video indirme
- En yüksek ses ve görüntü kalitesi
- Reklamsız içerik
- Tüm cihazlarla tam uyumluluk
Kimler için uygun?
Kaliteden ödün vermek istemeyen, çoklu kullanıcıya sahip haneler için en iyi seçenektir.
NETFLIX ÜCRETSİZ DENEME SUNUYOR MU?
Netflix, Türkiye'de bir dönem sunduğu 1 aylık ücretsiz deneme süresini kaldırdı. Şu anda yeni kullanıcılar için herhangi bir ücretsiz deneme hakkı bulunmuyor.
NETFLIX ABONELİĞİ AYLIK MI, YILLIK MI?
Netflix Türkiye'de yalnızca aylık abonelik sistemiyle çalışıyor. Yıllık ödeme seçeneği bulunmuyor. Aylık ödeme sisteminde herhangi bir taahhüt ya da cayma bedeli uygulanmıyor.
NETFLIX ABONELİĞİ NASIL ALINIR?
1. Netflix’in resmi web sitesine gidin
2. E-posta adresinizi girip "Başlayın" butonuna tıklayın
3. Size uygun abonelik planını seçin
4. E-posta ve şifre belirleyin
5. Ödeme yöntemini tanımlayın
Bu adımları tamamladıktan sonra aboneliğiniz aktif hâle gelir.
NETFLİX ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Netflix, belirttiğiniz ödeme yöntemi üzerinden her ayın aynı gününde otomatik olarak ücret tahsil eder. Farklı saat dilimleri nedeniyle ödeme tarihi bazen bir gün önce ya da sonra gerçekleşebilir.
NETFLIX ABONELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
1. Netflix hesabınıza giriş yapın
2. Sağ üst köşeden "Hesap" sekmesine tıklayın
3. "Üyeliği Yönet" bölümünden "Üyeliği İptal Et" seçeneğini bulun
4. “İptal İşlemini Tamamla” diyerek işlemi onaylayın
Netflix, çıkmadan önce sizi daha uygun planlara yönlendirebilir veya izleyebileceğiniz içerikleri hatırlatabilir. Ancak kararlıysanız sadece birkaç adımla işlemi tamamlayabilirsiniz.