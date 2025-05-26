NETFLIX TÜRKİYE FİYATLARI 2025: Abonelik planları ve paket içerikleri





NETFLIX TEMEL PLAN ÖZELLİKLERİ

Netflix’in en uygun fiyatlı abonelik paketi olan Temel Plan, bireysel kullanıcılar için ideal bir seçenek. Ancak düşük çözünürlük ve tek cihaz sınırlaması ile geliyor.

Temel Plan’da Sunulanlar:

720p HD çözünürlük

Aynı anda yalnızca 1 cihazdan izleme

1 cihaza indirme

Reklamsız içerik

Tüm cihazlardan erişim (TV, bilgisayar, tablet, telefon)

KİMLER İÇİN UYGUN?

Kalite konusunda yüksek beklentisi olmayan, yalnız izlemeyi tercih eden kullanıcılar için ekonomik bir tercihtir.







