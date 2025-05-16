OGM 3 BİN 477 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: OGM 3.477 işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün temizlik görevlisinden şoföre kadar çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere yapacağı 3 bin 477 personel alımı için başvuru süreci mart ayının sonunda tamamlandı. Yoğun başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçilirken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Gözler şimdi OGM’nin yapacağı resmi duyuruda.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 kişilik personel alımı ilanına başvuran adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Başvurular 28 Mart’ta sona ermişti. Şoför, temizlik görevlisi, arşivci ve operatör gibi farklı kadroları kapsayan alım sürecinde değerlendirmeler sürerken, gözler OGM’den gelecek resmi açıklamada.
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı.
OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının mayıs ayında açıklanması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANMAYACAK
Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.
KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.
Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.