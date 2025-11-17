Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tercihler başladı! 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri nereden, nasıl yapılacak? MEB tercih ekranı 2025

Tercihler başladı! 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri nereden, nasıl yapılacak? MEB tercih ekranı 2025

Tuğba Güner
09:2117/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Öğretmen adayları için beklenen gün geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlayacak. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak olan başvurular için kılavuzu yayımladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda e-devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar yapabilecek.15 bin öğretmenin ataması ne zaman, tercihler nereden yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler.

Öğretmen ataması başvuruları başlıyor. 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları Heyecanla beklenen sürece ilişkin kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. Şimdi birçok kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 15.000 öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılır?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları 17-21 Kasım'da alınacak. Tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda alınacak.


15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?


Tercih başvuruları bugün MEB duyurusunun ardından başlayacak. Aşağıdaki e-Devlet ekranından başvurularınızı yapabilirsiniz.


E-DEVLET 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü'nde belli olacak.

ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7315 Sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

#öğretmen ataması
#öğretmen atama tercihleri
#15 bin öğretmen ataması
#meb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5G'ye uyumlu telefon modelleri hangileri? iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi 2025