Öğretmen adayları için beklenen gün geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlayacak. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak olan başvurular için kılavuzu yayımladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda e-devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar yapabilecek.15 bin öğretmenin ataması ne zaman, tercihler nereden yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler.

1 /6 Öğretmen ataması başvuruları başlıyor. 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları Heyecanla beklenen sürece ilişkin kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. Şimdi birçok kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 15.000 öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılır?

2 /6 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN? 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları 17-21 Kasım'da alınacak. Tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda alınacak.



3 /6 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercih başvuruları bugün MEB duyurusunun ardından başlayacak. Aşağıdaki e-Devlet ekranından başvurularınızı yapabilirsiniz.

4 /6 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü'nde belli olacak.

5 /6 ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 7315 Sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlanacak.