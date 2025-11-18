Yeni Şafak
Öğretmen atamasında sözlü sınav puanı kaç olan tercih başvurusu yapacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

09:1118/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. Başvurular 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Peki sözlü sınavda kaç puan alan öğretmen ataması tercih başvurusu yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Peki sözlü sınav puanı kaç olan öğretmen ataması tercih başvurusu yapacak?

Sözlü sınavda kaç puan alan öğretmen ataması tercih başvurusu yapacak?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

