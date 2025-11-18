Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. Başvurular 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Peki sözlü sınavda kaç puan alan öğretmen ataması tercih başvurusu yapacak?

2 /5 Sözlü sınavda kaç puan alan öğretmen ataması tercih başvurusu yapacak? Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

3 /5 Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

4 /5 MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.