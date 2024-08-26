Öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB öğretmen kırtasiye ücreti ödeme tarihleri

Öğretmenlere verilen kırtasiye parası ödemeleri okulların açılmasına kısa bir zaman kala gündem oldu. Özellikle öğretmen maaşlarına yapılan artışın ardından öğretmenler, 2024-2025 yılında zamlı eğitim ödeneği alıp almayacağını merak ediyor. Öğretmen kırtasiye parası ne kadar, kaç TL? Öğretmen kırtasiye ücreti ne zaman yatacak?