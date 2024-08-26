Öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB öğretmen kırtasiye ücreti ödeme tarihleri

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere ise kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Öğretmenlerin kırtasiye ücretleri ne zaman yatacak belli oldu. İşte 2024-2025 MEB öğretmen kırtasiye ücreti ödeme tarihleri...
Öğretmenlere verilen kırtasiye parası ödemeleri okulların açılmasına kısa bir zaman kala gündem oldu. Özellikle öğretmen maaşlarına yapılan artışın ardından öğretmenler, 2024-2025 yılında zamlı eğitim ödeneği alıp almayacağını merak ediyor. Öğretmen kırtasiye parası ne kadar, kaç TL? Öğretmen kırtasiye ücreti ne zaman yatacak?
Öğretmenlerin kırtasiye ücretleri ne zaman yatacak?
Kırtasiye ücreti 2 Eylül tarihi itibariyle hesaplara aktarılmaya başlanacak.
Bu işlem ilden ile, ilçeden ilçeye farklılık gösterebilir.
Öğretmen kırtasiye ücreti ne kadar ödenecek?
7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.
Eğitim ödeneği nedir, kimler alabilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 9 Eylül'de başlayacak
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.