Kasım ayında yapılacak ara tatil öğretmen seminerleri için tarih yaklaşıyor. Kasım ayı yaklaşırken öğretmenlerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek seminer açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım dönemi seminerlerinin geçtiğimiz yıl online olarak gerçekleşmesine karar vermişti. Peki, Kasım 2025 Öğretmen Seminerleri ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar.
Ekim ayının son haftasına girilirken öğretmenlerin gündeminde"Kasım dönemi mesleki seminerleri bu yıl online mı olacak, yoksa yüz yüze mi yapılacak?" sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kararıyla çevrim içi olarak düzenlenen kasım ara tatil seminerlerinin 2025 yılında hangi formatta gerçekleştirileceği gündeme geldi.
KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?
Bu yıl Kasım ara tatilinde gerçekleşecek olan seminerlerin online olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bakan Tekin, geçtiğimiz yıl seminerlerin online olduğunu şu ifadelerle duyurmuştu;
"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
2025 KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Kasım ayı öğretme seminerleri ara tatil süresince yapılıyor. Bu yıl Kasım ayı seminerleri 11-15 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.