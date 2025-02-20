Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Öksüz ve Yetim Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişilere çocuk başına aylık 600 TL olmak üzere her iki ayda bir 1200 TL olarak banka/PTT hesabına nakdi ödeme yapılır.





18 yaşını dolduran kişilere Öksüz ve Yetim Yardımı yapılabilir mi?

Hayır, bu yardımdan faydalanabilmek için, öksüz ya da yetimin 18 yaş altı olması gerekmektedir.





SED yardımından yararlanıyorum. Öksüz ve Yetim Yardımından yararlanabilir miyim?

Hayır, söz konusu yardımdan faydalanan çocuk aynı zamanda öksüz ve yetim yardımından faydalanamaz.