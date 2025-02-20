Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda ise çocuğun yasal vasisi tarafından başvuru yapılmakta. Peki öksüz ve yetim yardımı başvurusu nereye yapılır, ne kadar yardım yapılır? İşte öksüz ve yetim yardımına ilişkin tüm merak edilenler.
Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.
Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında hangi kuruma başvuru yapılması gerekiyor?
İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında vasi ve velinin olmaması halinde kim tarafından başvuru yapılabilir?
Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılabilir.
Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?
Öksüz ve Yetim Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişilere çocuk başına aylık 600 TL olmak üzere her iki ayda bir 1200 TL olarak banka/PTT hesabına nakdi ödeme yapılır.
18 yaşını dolduran kişilere Öksüz ve Yetim Yardımı yapılabilir mi?
Hayır, bu yardımdan faydalanabilmek için, öksüz ya da yetimin 18 yaş altı olması gerekmektedir.
SED yardımından yararlanıyorum. Öksüz ve Yetim Yardımından yararlanabilir miyim?
Hayır, söz konusu yardımdan faydalanan çocuk aynı zamanda öksüz ve yetim yardımından faydalanamaz.
Öksüz ve Yetim Yardımı kimleri kapsamaktadır?
Hanede sosyal güvence olmaması halinde 18 yaşını doldurmamış olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) faydalanmayan,diğer kurumlardan öksüz yetim yardımı adı altında yardım almayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında olmayan çocuklar adına; Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanmayan, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardımlardan -çocuk adına- faydalanmayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler faydalanabilmektedir.
Öksüz ve Yetim Yardım Programından faydalanmak için hane içinde faydalanıcı (çocuk) sayısında bir sınırlama var mıdır?
Hayır, aynı anda birden fazla kardeş, gerekli şartları taşıması halinde öksüz ve yetim yardım programından faydalanabilir.
Öksüz ve Yetim Yardım kapsamında itirazlarımı hangi kuruma bildirmem gerekiyor?
Başvurunun yapıldığı, ikamet edilen il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına itirazlar iletilir.
Öksüz ve Yetim Yardımından yararlanan bir kişi Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından da yararlanabilir mi?
Hayır, yararlanamazlar.