Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Yeni dönem hazırlıkları sürerken, okulların açılacağı gün ile birlikte ara tatiller ve sömestr tarihleri de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Peki uyum haftası ne zaman başlayacak, ilk ve ikinci ara tatil tarihi, yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi.