Milyonlarca öğrenci, 20 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline coşkuyla adım attı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini şimdiden duyurdu. Bu takvime göre, 8 Eylül Pazartesi başlayacak. Peki uyum haftası ne zaman başlayacak, ilk ve ikinci ara tatil tarihi, yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Yeni dönem hazırlıkları sürerken, okulların açılacağı gün ile birlikte ara tatiller ve sömestr tarihleri de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Peki uyum haftası ne zaman başlayacak, ilk ve ikinci ara tatil tarihi, yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi.
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
2025-2026 ikinci ara tatil ne zaman?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
2025-2026 yılı okullar ne zaman kapanacak?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.