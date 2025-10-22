ChatGPT’nin üreticisi OpenAI, yapay zekalı destekli ‘ChatGPT Atlas’ adlı internet tarayıcısını kullanıma sundu. OpenAI’ın yapay zekâ destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas'ın özellikleri neler, Chrome, Opera, Safari'den farkı nedir? İşte detaylar.
ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, yeni yapay zekâ destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı piyasaya sürdü. Şirket, Atlas ile arama çubuğunu tarihe gömmeyi ve Google Chrome’a doğrudan rakip olmayı hedefliyor.
ChatGPT Atlas Özellikleri Neler?
OpenAI, yapay zekâyı doğrudan internet deneyiminin merkezine yerleştiren yeni tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmi olarak duyurdu. An itibarıyla macOS için indirilebilir durumda olan Atlas, kullanıcıların web sayfalarında gezinirken ChatGPT’yi doğrudan kenar çubuğundan kullanabilmesine olanak tanıyor.
Tarayıcı, gezilen sitelerin içeriğini özetleme, verileri analiz etme, karşılaştırma yapma ve görevleri otomatikleştirme gibi özellikler sunuyor. OpenAI, Atlas’ın gizlilik odaklı olarak tasarlandığını, kullanıcıların hangi sitelerin ChatGPT tarafından görülebileceğini kontrol edebileceğini ve tüm geçmiş verileri tek dokunuşla silebileceğini belirtiyor.
ChatGPT Atlas şu anda yalnızca macOS için mevcuttur ve bir sürümü de Windows, iOS Android ise yakın gelecekte piyasaya sürülecek. Klasik tarayıcılara kıyasla en büyük avantajı, yapay zekanın derinlemesine entegrasyonu. Safari od Applu henüz yapay zeka işlevlerine sahip değil ve Chrome o sadece onlarla deney yapıyor, OpenAI Atlas ile doğrudan rekabete girer ve Appgelecekte bunu yapması gerekeceğine dair net bir sinyal Safari dahil etmek ve Siri veya ayak uydurmak isterse diğer yapay zeka araçları. Tarayıcı bugün itibarıyla kullanıma sunuldu ve Ajan modu şu anda aboneliği olan kullanıcılara ayrılmış durumda. ChatGPT Plus ve Pro.
ChatGPT Atlas'ın Chrome’dan farkı nedir?
OpenAI’nin hamlesi, yapay zekâ destekli tarayıcı pazarında Google Chrome’a doğrudan meydan okuma olarak görülüyor. Google son bir yıldır Gemini adlı yapay zekâ modelini Chrome’a entegre ederken, OpenAI’nin bu adımı pazardaki dengeleri sarsabilir.
OpenAI’nin duyurusu sonrası Google hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.
Yapay zekâ destekli arama modellerine yönelen kullanıcı sayısı hızla artıyor. Araştırma firması Datos’a göre, masaüstü aramalarının yaklaşık yüzde 6’sı artık büyük dil modelleri (LLM) üzerinden yapılıyor; bu oran geçen yıla göre iki kat arttı.
Uzmanlar, Atlas’ın kısa vadede Chrome ya da Microsoft Edge için ciddi bir tehdit oluşturmayabileceğini belirtiyor.