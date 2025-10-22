ChatGPT Atlas şu anda yalnızca macOS için mevcuttur ve bir sürümü de Windows, iOS Android ise yakın gelecekte piyasaya sürülecek. Klasik tarayıcılara kıyasla en büyük avantajı, yapay zekanın derinlemesine entegrasyonu. Safari od Applu henüz yapay zeka işlevlerine sahip değil ve Chrome o sadece onlarla deney yapıyor, OpenAI Atlas ile doğrudan rekabete girer ve Appgelecekte bunu yapması gerekeceğine dair net bir sinyal Safari dahil etmek ve Siri veya ayak uydurmak isterse diğer yapay zeka araçları. Tarayıcı bugün itibarıyla kullanıma sunuldu ve Ajan modu şu anda aboneliği olan kullanıcılara ayrılmış durumda. ChatGPT Plus ve Pro.