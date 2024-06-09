ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'de yükseköğretime öğrenci kabulü, kamu kurumlarına personel alımı ve mesleki yeterlilik sınavları gibi çeşitli sınavları düzenleyen kurumdur. ÖSYM'nin resmi internet sitesi: https://osym.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Bu sitede, sınav takvimleri, başvuru işlemleri, sınav sonuçları, tercih kılavuzları ve sınavlara ilişkin diğer tüm bilgiler yer almaktadır. Bu yazıda, YKS 2024 soru ve cevapları ve sınav sonuçları ile ilgili en güncel bilgilere yer verdik.