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Otoyol geçiş ücreti zammında önemli değişiklik: Her yıl otomatik yapılacak

Otoyol geçiş ücreti zammında önemli değişiklik: Her yıl otomatik yapılacak

09:345/06/2025, четверг
Yeni Şafak
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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak zamların her yıl otomatik yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete'deki karara göre 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar gerçekleştirilecek. İşte otoyol ve köprü geçiş ücretleri.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar ve erişme kontrollü karayollarında geçiş ücretlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte otoyol geçiş ücretlerine her yıl otomatik zam uygulanmasının önü açıldı. Bu değişiklik, sürücüler ve yol kullanıcıları için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Otoyol geçiş ücretleri nasıl hesaplanacak?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, otoyol geçiş ücretlerine her yıl otomatik zam uygulanmasının önü açıldı. 

Yeni düzenlemeye göre, geçiş ücretleri her takvim yılı başında Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.

Böylece fiyat artışları, önceki yıllarda kullanılan üretici fiyat endeksi (ÜFE) yerine yeniden değerleme oranına endekslenmiş olacak. Mevcut olarak zamlar belli periyotlarda ihtiyaçlara göre yapılıyordu. Resmi Gazete'deki karara göre bundan sonraki dönemde 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar gerçekleştirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, her yılın başında bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranı esas alınarak geçiş ücretleri artırılacak. Ayrıca fiyat artışı sonrası oluşan küsuratlar da en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak. 2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişti.

Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri için tıklayın

#Otoyol geçiş ücretleri
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