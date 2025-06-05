Böylece fiyat artışları, önceki yıllarda kullanılan üretici fiyat endeksi (ÜFE) yerine yeniden değerleme oranına endekslenmiş olacak. Mevcut olarak zamlar belli periyotlarda ihtiyaçlara göre yapılıyordu. Resmi Gazete'deki karara göre bundan sonraki dönemde 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar gerçekleştirilecek.