Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifleri, otomotiv sektöründe köklü değişiklikler getirmeye hazırlanıyor. Teklif kapsamında 25 yaşından büyük araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, şoför esnafına vergisiz araç satışı ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine ilişkin düzenlemeler bulunuyor. Bu adımlar, sektördeki dinamikleri yeniden şekillendirirken, vatandaşlar da ÖTV’siz araç fiyatları ve engelli araç alımına dair detayları araştırmaya başladı.
TBMM’ye sunulan yeni düzenleme, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri için büyük bir fırsat sunuyor. Düzenleme kapsamında, araçlarını hurdaya ayıran sürücüler, yasanın resmileşmesiyle birlikte Türkiye’de üretilmiş yeni araçlarını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilecek. Bu teşvik, hem araç sahipleri için cazip bir yenilik sunarken hem de yerli otomotiv üretimine destek olmayı hedefliyor.
Yeni Düzenleme Yolda
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 yıl. Bu araçların yaklaşık %25’inin 21 yaşından büyük olduğu belirtiliyor. Eski araçların yüksek bakım masrafları ve trafikte oluşturduğu güvenlik riskleri, sıkça tartışma konusu oluyor.
Yeni düzenleme, bu araçların geri dönüşüme kazandırılmasını teşvik ederek çevre kirliliğini azaltmayı ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.
Yaşlı Araçlar İçin Hurda Teşviki
Yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran kişilere önemli bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda, araçlarını hurdaya çıkaran bireyler, Türkiye’de üretilen yeni araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilecek. Böylelikle eski araçların trafikten çekilmesi hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayacak.
Şoför Esnafına Vergisiz Araç Desteği
Teklifteki bir diğer düzenleme, şoför esnafına yönelik. Geçimini yalnızca bir ticari araçla sağlayan esnaf, 10 yıl boyunca ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere satın alacakları yeni araçlar için ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeyecek. Bu düzenleme sayesinde şoför esnafının araçlarını yenileyerek daha güvenli ve modern hizmet sunması hedefleniyor.
Ağır Hasarlı Araçlar Trafikten Çekilecek
Teklifte yer alan bir diğer önemli madde, ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik. Trafik kazası ya da doğal afet sonucu ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araçların onarımı yapılsa bile trafiğe çıkması yasaklanacak. Ayrıca bu tür araçları onarıp trafiğe çıkaranlara 500 bin TL para cezası uygulanması planlanıyor. Bu düzenleme, trafikte güvenliği artırmayı ve olası riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor.
Kanun Tekliflerinin Meclis Süreci
Söz konusu tekliflerin yasalaşma süreci belirli aşamalardan geçecek. İlk olarak TBMM Başkanlığı’na sunulacak olan düzenlemeler, ilgili komisyonlarda incelenecek. Komisyon onayı sonrası Genel Kurul’a taşınacak ve oylamadan geçmesi halinde Cumhurbaşkanının onayına sunularak Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girecek.
2025 Yılında ÖTV Muafiyeti Üst Limiti Artıyor
2025 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte, engelli vatandaşların araç alımlarında uygulanacak ÖTV muafiyet üst limiti de belli oldu.
2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyet üst sınırı, 1 Ocak 2025’ten itibaren %43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükselecek.
Engelli Vatandaşlar İçin ÖTV Muafiyeti Şartları
ÖTV muafiyetinden %90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Bu kişiler için yaş sınırı bulunmazken, belirledikleri kişiler de aracı kullanabiliyor. Eğer engelli birey 18 yaşından küçükse veya araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireyleri aracı kullanabiliyor ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Ayrıca şehit eş veya çocuklarından biri, eş ve çocuk bulunmuyorsa anne ya da babadan biri, ÖTV muafiyetinden bir defaya mahsus olarak faydalanabiliyor.
Hangi Araçlar ÖTV Muafiyeti Kapsamında?
ÖTV muafiyetli araç alımında, motor silindir hacmi 1600cc ve altındaki binek otomobiller, 2800cc ve altındaki hafif ticari araçlar ile tüm motosikletler tercih edilebiliyor. Bu kapsam, engelli vatandaşlar için geniş bir araç seçeneği sunuyor.
İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR
Fiat: En düşük fiyat 249.944 TL, en yüksek fiyat 903.278 TL
Toyota: En düşük fiyat 530.833 TL, en yüksek fiyat 4.380.333 TL
Renault: En düşük fiyat 459.389 TL, en yüksek fiyat 1.252.167 TL
Volkswagen: En düşük fiyat 558.889 TL, en yüksek fiyat 5.116.667 TL
Dacia: En düşük fiyat 495.556 TL, en yüksek fiyat 888.333 TL
BMW: En düşük fiyat 1.145.722 TL, en yüksek fiyat 12.267.556 TL
Hyundai: En düşük fiyat 366.111 TL, en yüksek fiyat 1.708.333 TL
Opel: En düşük fiyat 435.500 TL, en yüksek fiyat 1.163.268 TL
Skoda: En düşük fiyat 549.944 TL, en yüksek fiyat 3.999.444 TL
Ford: En düşük fiyat 508.222 TL, en yüksek fiyat 3.126.556 TL
Mercedes: En düşük fiyat 1.208.333 TL, en yüksek fiyat 13.936.111 TL
Peugeot: En düşük fiyat 511.389 TL, en yüksek fiyat 1.501.667 TL
Honda: En düşük fiyat 631.111 TL, en yüksek fiyat 2.363.889 TL