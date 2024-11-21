Ağır Hasarlı Araçlar Trafikten Çekilecek

Teklifte yer alan bir diğer önemli madde, ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik. Trafik kazası ya da doğal afet sonucu ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araçların onarımı yapılsa bile trafiğe çıkması yasaklanacak. Ayrıca bu tür araçları onarıp trafiğe çıkaranlara 500 bin TL para cezası uygulanması planlanıyor. Bu düzenleme, trafikte güvenliği artırmayı ve olası riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor.