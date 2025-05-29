Dün sabah gerçekleştirilen operasyonda Papara'nın yöneticileri gözaltına alınmış şirketlere el konulmuştu. Elektronik ödeme şirketi Papara’ya kayyum atanmasının ardından binlerce kullanıcı, paralarının akıbetini merak ediyor. Papara’daki hesaplara ne olacak? Merkez Bankası şirketteki işlemlere geçici olarak limit getirildiğini açıkladı. Papara ise sosyal medya hesabından kullanıcılarına açıklama yaptı. İşte Papara hesap sahiplerini ilgilendiren son duruma ilişkin önemli açıklamalar...
Papara Elektronik Para AŞ, yasa dışı bahis suçunu kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyonun merkezine oturdu. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Papara’ya kayyum olarak TMSF atandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu duyurdu.
PAPARA HESAPLARINA NE OLACAK?
Ödeme işlemlerinde geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı belirtilirken, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonların bankalar tarafından koruma altında olduğu ifade edildi.
PAPARA'DAN SON AÇIKLAMA
Papara tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Kamuoyuna ve Değerli Kullanıcılarımıza, Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saat 05.00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama el koyma ve inceleme kararı verildi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Papara Elektronik Para AŞ’ye, ‘yasa dışı bahis suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı’ iddiasıyla operasyon düzenlenmiş ve aralarında şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait sekiz şirkete TMSF’nin kayyum atadığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya soruşturmadaki MASAK raporuna dikkat çeken açıklamasında 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının tespit edildiğini belirtti.