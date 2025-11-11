33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Adayların en çok merak ettiği "POMEM 33. Dönem başvurusu ne zaman?" sorusunun yanıtı için gözler geçtiğimiz yılın takvimine çevrildi. 32. Dönem POMEM alım ilanı 2025 yılının Kasım ayında yayımlanmış, ön başvurular ise 21 Kasım ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi ve 2025 yılı Kasım ayının sonlarına doğru veya Aralık ayının ilk haftalarında 33. Dönem POMEM müracaatlarının başlaması bekleniyor.