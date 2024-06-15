Posta, kargo, lojistik, PTTCELL, HGS, banka işlemleri gibi birçok hizmeti bulunan PTT, bugün arefe günü açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 16-17-18-19 Haziran’da Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı dolayısıyla resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bugün PTT açık mı? 15 Haziran Cumartesi bugün postaneler çalışıyor mu, tatil mi?