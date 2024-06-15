Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Kurban Bayramı tatili dolasıyla PTT çalışma saatleri gündeme geliyor. Para çekme ve yatırma gibi postaneler gişelerinde işlemleri olan vatandaşlar bugün postane açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki arefe günü PTT açık mı kapalı mı?
Posta, kargo, lojistik, PTTCELL, HGS, banka işlemleri gibi birçok hizmeti bulunan PTT, bugün arefe günü açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 16-17-18-19 Haziran’da Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı dolayısıyla resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bugün PTT açık mı? 15 Haziran Cumartesi bugün postaneler çalışıyor mu, tatil mi?
PTT BUGÜN ÇALIŞIYOR MU VE BAYRAMDA AÇIK MI?
Arefe ve Kurban Bayramı hafta sonuna denk geldiğinden PTT, bayram boyunca hizmete vermeyecek.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Bayram süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.
Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 15 Haziran Cumartesi günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenmeniz mümkün.
AREFE GÜNÜ KURYELER DAĞITIM YAPACAK MI?
Arefe günü, yani 15 Haziran Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için kargo firmalarını ve şubelerini aramanız gerekmektedir.
BAYRAMDAN SONRA KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?
Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz.
PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?
Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.
Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTT aracılığıyla para yatırabilirsiniz.
Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.
Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.