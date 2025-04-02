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PTT bugün açık mı? 2 Nisan Çarşamba postaneler çalışıyor mu?

PTT bugün açık mı? 2 Nisan Çarşamba postaneler çalışıyor mu?

10:212/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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PTT açık mı, postaneler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatili idari izinlerle birlikte 9 gün olarak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da PTT şubelerinin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Postaneler, Ramazan Bayramı öncesi yani Arefe günü işlemlerini gerçekleştirdi. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde de bayram dolayısıyla faaliyetlerine ara verdi. Peki, 2 Nisan Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? Bugün PTT çalışıyor mu?

Ramazan Bayramının birinci günü bu yıl 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelmişti. 2 Nisan itibarıyla bayram tatili sona erdi. Kamu kurumlarında idari tatil 9 gün olmuştu. Postanelerde işi olan vatandaşlar PTT çalışma saatlerini sorguluyor. Peki bugün PTT açık mı? Postaneler çalışıyor mu?

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 - 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Pttkart ile Yapılan İşlemler​

PTTBank Hesabına Para Yatırma-Çekme-Aktarma

​Türk Telekom Fatura Tahsilatı

PTTBank Hesabı Bakiye Sorgulama

Su Fatura Tahsilatı 

PTTKart Şifre Değiştirme

HGS Bakiye Yükleme

Son 10 İşlemi Görüntüleme ve Yazdırma

Cep TL Yükleme

Emekli Maaşı ve Yardım Ödemesi

Bilgi Güncelleme (Telefon Numarası)

Anlaşmalı Banka Kredi Kartı Tahsilatı Harç, Bağış Yatırma

Anlaşmalı Banka Bireysel Kredi Tahsilatı

En Yakın PttMatik Bilgisi Sorgulama

GSM Fatura Tahsilatı

Mobil Havale Kabul

ADSL Fatura Tahsilatı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi

Doğalgaz Fatura Tahsilatı  

Elektrik Fatura Tahsilatı  

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#postane
#Ptt Çalışma Saatleri

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