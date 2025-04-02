Ramazan Bayramı tatili idari izinlerle birlikte 9 gün olarak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da PTT şubelerinin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Postaneler, Ramazan Bayramı öncesi yani Arefe günü işlemlerini gerçekleştirdi. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde de bayram dolayısıyla faaliyetlerine ara verdi. Peki, 2 Nisan Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? Bugün PTT çalışıyor mu?
Ramazan Bayramının birinci günü bu yıl 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelmişti. 2 Nisan itibarıyla bayram tatili sona erdi. Kamu kurumlarında idari tatil 9 gün olmuştu. Postanelerde işi olan vatandaşlar PTT çalışma saatlerini sorguluyor. Peki bugün PTT açık mı? Postaneler çalışıyor mu?
PTT NE ZAMAN AÇILACAK?
PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 - 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Pttkart ile Yapılan İşlemler
PTTBank Hesabına Para Yatırma-Çekme-Aktarma
Türk Telekom Fatura Tahsilatı
PTTBank Hesabı Bakiye Sorgulama
Su Fatura Tahsilatı
PTTKart Şifre Değiştirme
HGS Bakiye Yükleme
Son 10 İşlemi Görüntüleme ve Yazdırma
Cep TL Yükleme
Emekli Maaşı ve Yardım Ödemesi
Bilgi Güncelleme (Telefon Numarası)
Anlaşmalı Banka Kredi Kartı Tahsilatı Harç, Bağış Yatırma
Anlaşmalı Banka Bireysel Kredi Tahsilatı
En Yakın PttMatik Bilgisi Sorgulama
GSM Fatura Tahsilatı
Mobil Havale Kabul
ADSL Fatura Tahsilatı
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi
Doğalgaz Fatura Tahsilatı
Elektrik Fatura Tahsilatı