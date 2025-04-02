Ramazan Bayramı tatili idari izinlerle birlikte 9 gün olarak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da PTT şubelerinin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Postaneler, Ramazan Bayramı öncesi yani Arefe günü işlemlerini gerçekleştirdi. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde de bayram dolayısıyla faaliyetlerine ara verdi. Peki, 2 Nisan Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? Bugün PTT çalışıyor mu?

1 /4 Ramazan Bayramının birinci günü bu yıl 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelmişti. 2 Nisan itibarıyla bayram tatili sona erdi. Kamu kurumlarında idari tatil 9 gün olmuştu. Postanelerde işi olan vatandaşlar PTT çalışma saatlerini sorguluyor. Peki bugün PTT açık mı? Postaneler çalışıyor mu?

2 /4 PTT NE ZAMAN AÇILACAK? PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.

3 /4 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 - 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.