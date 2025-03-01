Ramazan mesajları 2025 kısa, ayetli ve resimli seçeneklerle bu yıl da 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in anlam ve önemini vurgulayarak; Müslümanların birbirlerine Ramazan ayı tebriklerini iletmelerine vesile olacak. Ramazan mesajları 2025 seçeneklerini sizler için derledik. On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında WhatsApp, Facebook, İnstagram yoluyla sevdiklerinize ve tüm dostlarınıza gönderebileceğiniz ya da paylaşabileceğiniz Ramazan mesajlarını haberimizden seçebilirsiniz. İşte resimli, ayetli, hadisli, kısa ve uzun, anlamlı Ramazan tebrik mesajları 2025...

1 /11 Manevi güzelliklerle dolu olan müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olarak adlandırılan Ramazan ayı 2025 Diyanet dini günler takvimine göre 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayında dostlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel mesaj seçeneklerini sizler için derledik.

2 /11 RAMAZAN MESAJLARI 2025 "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz." (Bakara, 2/183)

3 /11 Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanıMübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

4 /11 Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

5 /11 Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

6 /11 "Rabbinizden bağışlanmaya ve genişliği gökler ile yer kadar olan, takvâ sahipleri için hazırlanmış cennete koşun." (Ali İmran, 3/133)

7 /11 Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

8 /11 "Ramazan ayında yapacağınız her dua, kabul bulur. Allah, bu mübarek ayda tüm dileklerinizi yerine getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirin."

9 /11 Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize Merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun.

10 /11 DUALI RAMAZAN MESAJI Bu mübarek ay, hayatımıza yeni bir başlangıç, kalbimize huzur, evimize bereket getirsin. Tüm günleriniz Ramazan'ın bu güzel atmosferiyle aydınlansın. Ramazan ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını dilerim. Ramazan Ayında Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidi. Hoşgeldin Ey Şehri Ramazan



