SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 Bin Personel alımı 2. Etap atama takvimi ve branş dağılımı belli oldu mu?

2025 yılı içinde ilk etapta 15 bini aşkın personel ve işçi alımını gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, gözleri ikinci etap atamalara çevirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin kişilik yeni personel alımı için beklenen açıklamayı yaptı. AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Bakan, sürece dair net tarih verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 yılında hastanelerdeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen alım süreci hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ikinci etapta 18 bin sağlık personelinin daha alınacağını açıklayarak beklenen tarihi duyurdu. Başvuru yapacak adaylar şimdi sürecin ayrıntılarını ve branş dağılımını merak ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." dedi. Eylül ayı başında sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS 2025/5 tercih kılavuzu da Eylül ayı içerisinde yayınlanacak.
BRANŞ DAĞILIMI
Henüz 18 bin alıma dair branş dağılımları duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti. 19 bin alımda söz konusu olan braş dağılımı şöyle:
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273