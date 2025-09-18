Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı için gözler yayımlanacak ilana çevrildi. Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin hekim dışı personel alımı yapacağını duyurmuştu. Mayıs ayında yapılan ilk alımlarda yaklaşık 15 bin personel alımının yanı sıra İŞKUR üzerinden 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirildi. Bakanlık ikinci etap personel alımı için hazırlıklarına başladı. Bakan Memişoğlu takvimle ilgili ayrıntıları duyurdu. Bakanlık personel alımı başvurusu yapabilmek için genel ve özel şartların yanı sıra eğitim kriterlerinin sağlanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum.
Sağlık Bakanlığı 18 bin 2.etap personel alımı başvuruları için gözler yeni açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada merakla beklenen takvimi duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı tarihi ve branş dağılımı ile ilgili detaylar
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Memişoğlu yeni personel alımlarının Eylül ayında başlayacağını söylemişti. Yeni personel alımları için ÖSYM duyurusu geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI İLE BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mİ?
Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartları, ÖSYM kılavuzu ile belli olacak.
Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:
ÜNVAN/BRANŞ
ORTAÖĞRETİM
ÖN LİSANS
LİSANS
TOPLAM
BİYOLOG
10
10
BÜRO PERSONELİ
215
215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
75
75
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
15
15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
44
44
DİYETİSYEN
74
74
EBE
1.280
1.280
FİZYOTERAPİST
17
17
GERONTOLOG
6
6
HEMŞİRE
969
6.628
7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)
27
27
ODYOLOG
17
17
PERFÜZYONİST
25
25
PSİKOLOG
30
30
SAĞLIK FİZİKÇİSİ
15
15
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)
2
2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)
397
397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)
25
25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)
146
146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
91
91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)
10
10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)
225
225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)
135
135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)
132
132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)
27
27
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)
71
71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
1.786
1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)
10
10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)
314
314
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)
50
50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)
17
17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)
29 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)
77 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)
6 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)
8 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)
963 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
416 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)
27 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)
4 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
9 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)
150 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)
3 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)
15 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)
71 kişi (Ortaöğretim)
SOSYAL ÇALIŞMACI
67 kişi (Lisans)
TEKNİKER
235 kişi (Ön Lisans)
TEKNİSYEN
273 kişi (Ortaöğretim)
GENEL TOPLAM:
Ortaöğretim: 1.509
Ön Lisans: 5.199
Lisans: 8.634
Toplam: 15.342
BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?
Henüz 18 bin alıma dair branş dağılımları duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPACAK MI?
Sağlık Bakanlığı ilk etapta yaptığı alımlarda 3 bin 658 işçi alımı için kontenjan ayırmıştı. İkinci alımlarda da benzer şekilde işçi alımı için kontenjan ayrılması bekleniyor. İşçi alımı başvuruları ise İŞKUR aracılığıya yapılıyor.