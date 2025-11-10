Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı için nefesler tutuldu. On binlerce aday tarihleri bekliyor. Günler ilerledikçe aramalar hızlanıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarına başvuran adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimini canlı yayınla takip edebilecek. Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Kura işlemi, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülerek, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası nereden canlı izlenir? Başvurular ne zaman başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar.

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 işçi alımı sürecinde kura heyecanı başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek kura çekimiyle yerleştirme işlemleri belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.

Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA EKRANI