Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekilişi yapıldı. Kura çekimi sonucunda asil ve yedek isim listesi belli oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları da netleşti. İşte İŞKUR Samsun asil ve yedek isim listesi.