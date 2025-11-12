Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı: İşte temizlik görevlisi klinik destek elamanı asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı: İşte temizlik görevlisi klinik destek elamanı asil ve yedek isim listesi

13:2712/11/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen 2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların 13 Ekim'de sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi alımların kaderini belirleyecek olan kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı. İŞKUR Samsun asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekilişi yapıldı. Kura çekimi sonucunda asil ve yedek isim listesi belli oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları da netleşti. İşte İŞKUR Samsun asil ve yedek isim listesi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#Samsun
#Sağlık Bakanlığı kura sonuçları
#İŞKUR Samsun kura sonucu
