Sağlık Bakanlığı, 2025'te ikinci etapta 18 bin personel alımı yapacak. Mayısta 15.342 sözleşmeli personel atandı, KPSS-2025/4 tercihleri tamamlandı. Yeni başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve şartlar ÖSYM tercih kılavuzuyla kadrolar ve şartlar netleşecek. Bakan Memişoğlu, yeni personel alımı için tarih verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Hangi branşlarda alım olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ile ilgili detaylar...

1 /7 Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 37 bin personel alımının ikinci etabı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi gözler, hem sözleşmeli sağlık personeli hem de sürekli işçi kadrolarının yer aldığı yeni sürece çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı?

2 /7 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

3 /7 Sağlık Bakanlığı 2. etap alımı hangi branşlarda olacak?

Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.

4 /7 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı.

5 /7 Kadro ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartları, ÖSYM kılavuzu ile belli olacak.

Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:

6 /7 Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartları, ÖSYM kılavuzu ile belli olacak.

Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:

