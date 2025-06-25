Sağlık Bakanlığı, 2025'te ikinci etapta 18 bin personel alımı yapacak. Mayısta 15.342 sözleşmeli personel atandı, KPSS-2025/4 tercihleri tamamlandı. Yeni başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve şartlar ÖSYM tercih kılavuzuyla kadrolar ve şartlar netleşecek. Bakan Memişoğlu, yeni personel alımı için tarih verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Hangi branşlarda alım olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ile ilgili detaylar...
Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 37 bin personel alımının ikinci etabı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi gözler, hem sözleşmeli sağlık personeli hem de sürekli işçi kadrolarının yer aldığı yeni sürece çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
Sağlık Bakanlığı 2. etap alımı hangi branşlarda olacak?
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı.
Kadro ve branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartları, ÖSYM kılavuzu ile belli olacak.
Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:
Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartları, ÖSYM kılavuzu ile belli olacak.
Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:
ÜNVAN/BRANŞ - ORTAÖĞRETİM - ÖN LİSANS - LİSANS
TOPLAM
BİYOLOG 10 10
BÜRO PERSONELİ 215 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75 75
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 15 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44 44
DİYETİSYEN 74 74
EBE 1.280 1.280
FİZYOTERAPİST 17 17
GERONTOLOG 6 6
HEMŞİRE 969 6.628 7.597,
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 27 27
ODYOLOG 17 17
PERFÜZYONİST 25 25
PSİKOLOG 30 30
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 15 15
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 27 27
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 50 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17 17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 77 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 963 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 416 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 4 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 9 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 3 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 15 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 71 kişi (Ortaöğretim)
SOSYAL ÇALIŞMACI 67 kişi (Lisans)
TEKNİKER 235 kişi (Ön Lisans)
TEKNİSYEN 273 kişi (Ortaöğretim)
GENEL TOPLAM:
Ortaöğretim: 1.509
Ön Lisans: 5.199
Lisans: 8.634
Toplam: 15.342