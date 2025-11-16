Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı boyunca sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanması bekleniyor? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadro ve branşta olacak?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılında personel alımı yapacak. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel için başvuru tarihi ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.