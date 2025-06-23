Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanları, sağlık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı haberi, atama bekleyen ebe, hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanları için büyük önem taşıyor. Bu büyük alım kapsamında hangi kadrolara ve branşlara atama yapılacağı, başvuru şartları ve tarihleri gibi tüm detaylar, adayların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı? 18 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

1 /5 Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecan dorukta. On binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci, ikinci başvuru tarihleriyle yeniden gündemde. Özellikle "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?" sorusu, atama bekleyen sağlık çalışanları tarafından sıkça dile getiriliyor.

2 /5 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ikinci alıma yönelik yaptığı açıklamalar, adayların umutlarını artırırken, gözler şimdi resmi duyurulara çevrildi. Kadrolara bir an evvel yerleşmek isteyen adaylar, başvuru şartları ve takvimi hakkında yapılacak yeni açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor.

3 /5 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor.

4 /5 Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.