SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025: Sağlık Bakanlığı promosyon ne kadar olacak, hesaplara yatacağı tarih belli mi?

Sağlık Bakanlığı personelinin uzun süredir beklediği banka promosyon anlaşmasında yeni dönem yaklaşıyor. 2025 yılı için yapılacak promosyon ödemeleriyle ilgili detaylar, sağlık çalışanlarının gündemindeki yerini koruyor. Yeni anlaşmanın tutarı ve ödeme tarihleri merakla beklenirken, sendikalar sürece ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.
Sağlık çalışanları, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasından gelecek haberlere kilitlendi. 2022’de yapılan anlaşmanın süresi dolarken, yeni dönem için belirlenmesi beklenen promosyon tutarı ve anlaşma tarihleri büyük merak konusu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak, hangi banka ile anlaşma yapılacak?
PROMOSYON ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
2022 yılında yapılan son promosyon anlaşmasında sağlık çalışanlarına ortalama 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte yeni dönem için hazırlıklar başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel, bu kez en az üç yıllık maaş toplamına denk gelecek bir promosyon beklentisi içinde.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM
Sendika temsilcilerinden gelen bilgilere göre, bazı illerde bankalar 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan olmak üzere toplam 100 bin lira civarında teklif sundu. Ancak bu rakamların henüz kesinleşmediği, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.