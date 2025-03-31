Sağlık Ocakları bayramda açık mı, ne zaman açılacak? 31 Mart Aile Sağlığı Merkezleri mesai takvimi

Ramazan Bayramı tatili boyunca birçok kamu kurumu faaliyetlerine ara verirken, vatandaşlar sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Normalde hafta içi beş gün hizmet veren sağlık ocaklarının bayram süresince açık olup olmayacağı, yerel yönetimlerin kararına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, acil sağlık hizmetleri ve nöbetçi sağlık ocakları, bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

1 /4 Ramazan Bayramı tatilinin idari izinle dokuz güne çıkarılması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini etkiledi. Aile hekimlerinin hizmet verip vermeyeceği de bu süreçte merak edilen konulardan biri oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca aile hekimlerinin muayene hizmeti sunmayacağı belirtildi. Aile hekimlerinin sağlık ocakları, tatil süresince kapalı olacak.

2 /4 SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK? Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

3 /4 SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMIN 2.GÜNÜ TATİL Mİ? Sağlık ocakları bayram tatili boyunca kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri tüm hafta boyunca açık olacak.