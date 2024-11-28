Euro banknotlar 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük olmak üzere 7 farklı kupür cinsinde basılmaktadır.

Euro’ların üzerinde Latin (EURO) ve Yunan (EYPΩ) alfabeleri ile yazılmış para biriminin adı ve Avrupa Merkez Bankasının beş dildeki kısaltmaları (BCE, ECB, EZB, EKT ve EKP) yer almaktadır. Bu kısaltmalar Avrupa Birliğinin 11 resmi dilini kapsamaktadır.

Emniyet şeridi: Euro banknotlarda banknot ışığa tutulduğunda görülebilen kağıdın içine yerleştirilmiş emniyet şeridi bulunmaktadır. Banknot ışığa tutulduğunda banknotun eninde dikey olarak uzanan koyu bir çizgi görülür. Bu çizgiye dikkatli bakıldığında üzerinde yazılı EURO ibaresi ile kupür değeri her iki yüzden de okunabilmektedir.