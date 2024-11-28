Sahte dolar krizi bu kez de Euro’ya sıçradı. İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 600 bin Euro ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Bazı banka ve döviz büroları dolar alımını durdurdu. Peki sahte euro nasıl anlaşılır? İşte Gerçek ve sahte euroyu anlamanın püf noktaları.
Piyasayı son bir buçuk aydır tetikte tutan sahte 50 ve 100 dolarların ardından şimdi de sahte euro alarmı yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sahte döviz iddialarının ardından soruşturma başlatırken, TCMB’den "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklaması geldi. Peki sahte euro nasıl anlaşılır? işte 10, 50, 100 ve 200 Euronun gerçek mi sahte mi olduğunu anlamın pratik yolu.
Avrupa Birliğinde tedavüle sürülen banknotlardaki güvenlik özellikleri 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar halka, profesyonellere, makinelere ve Merkez Bankasına münhasır özellikler olarak belirlenmektedir.
Halen tedavülde bulunan Euro’ların halka ve profesyonellere yönelik ortak güvenlik özellikleri ile her banknot kupürüne ait farklı güvenlik özellikleri bulunmaktadır.
Euro banknotlar 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük olmak üzere 7 farklı kupür cinsinde basılmaktadır.
Euro’ların üzerinde Latin (EURO) ve Yunan (EYPΩ) alfabeleri ile yazılmış para biriminin adı ve Avrupa Merkez Bankasının beş dildeki kısaltmaları (BCE, ECB, EZB, EKT ve EKP) yer almaktadır. Bu kısaltmalar Avrupa Birliğinin 11 resmi dilini kapsamaktadır.
Emniyet şeridi: Euro banknotlarda banknot ışığa tutulduğunda görülebilen kağıdın içine yerleştirilmiş emniyet şeridi bulunmaktadır. Banknot ışığa tutulduğunda banknotun eninde dikey olarak uzanan koyu bir çizgi görülür. Bu çizgiye dikkatli bakıldığında üzerinde yazılı EURO ibaresi ile kupür değeri her iki yüzden de okunabilmektedir.
Filigran: Banknot parlak ışığa tutulduğunda filigran her iki yüzde, baskısız alanda görünür hale gelmektedir. Bu bölgede mimari motif (multitone filigran) ve kupür değerini (electrotype filigran) görülmektedir. Filigran, kağıt içerisine kağıdın kalınlığı değiştirilerek baskı sırasında yerleştirilmektedir. Filigranın kimi bölgeleri daha koyu iken kimi bölgeleri daha açık görülmektedir. Hologram:Küçük ve büyük kupürlü banknotlarda farklı optik değişken özellik gösteren hologramlar kullanılmıştır.
5, 10 VE 20 Euro banknotların ön yüzünün sağ tarafında hologram bant bulunmaktadır. Banknot hareket ettirildiğinde bu bandın üzerinde bulunan Euro sembolünün (€) ve kupür değerinin parladığı görülmektedir.
50, 100, 200 ve 500 Euro banknotların ön yüzünün sağ tarafında ise hologram motif bulunmaktadır. Banknot hareket ettirildiğinde hologramın üzerinde bulunan banknotun kupür değerinin ve mimari motifin parladığı görülmektedir.
Banknot ışığa tutulduğunda ve hologram bant veya holograma yakından bakıldığında hologram üzerinde perfore edilmiş delikler şeklinde noktalardan oluşan Euro sembolü (€) görülmektedir.
Intaglio Baskı Tekniği ile Yapılan Kabartma baskı: Banknotlar üzerinde dokunulduğunda kabartma hissi veren Intaglio (yükseltilmiş) baskı tekniği, Euro banknotların ön yüzünde bir çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa Merkez Bankasının farklı dillerdeki ilk harfleri (BCE, ECB; EZB, EKT ve EKP), kupür değerleri ile pencere ve geçit motifleri bu teknikle basılmıştır.
200ve 500 Euro banknotlarda bu özelliklerin dışında görme engelliler için kenarlarda özel çizgiler basılmıştır.
Bütünleşik görüntü: Banknotların ön yüzünde, sol üst köşede, bütünleşik görüntü yer almaktadır. Ön yüzde ve arka yüzde düzensiz olarak basılmış işaretler banknot ışığa tutulduğunda bütünleşerek çok net bir şekilde kupür değerini göstermektedir.
Optik Değişken Bant ve Renk Değiştiren Mürekkep: Küçük ve büyük kupürlü banknotlar arasında hologramın yapısındaki farklılık dışında ikinci bir farklılıkta 5, 10 ve 20 Euro banknotlarda, sadece arka yüzde optik değişken bant bulunmaktadır. Parlak ışık altında görülebilen bu bandın üzerinde Euro “€” işareti ve kupür değeri bir arada yer almaktadır.
50, 100, 200 ve 500 Euro banknotlarda ise renk değiştiren mürekkep kullanılmıştır. Banknotların arka yüzünün sağ alt köşesinde bulunan kupür değeri banknota dik olarak bakıldığında mor, açılı olarak bakıldığında ise zeytin yeşili veya kahverengi olarak görülmektedir.
UV Özellikleri: Ultraviyole ışık altında banknotlar, floresan yansıma vermezler ve UV ışığını geçirmezler. Kağıt içerisine yerleştirilmiş kılcal lifler floresan özellikte olup, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç renk halinde görülürler. Banknotun ön yüzünde iki mürekkep görülmektedir. Bahse konu mürekkeplerden mavi renkli olanı yeşile, sarı renkli olanı ise turuncuya dönüşmektedir. Avrupa Birliğinin bayrağı ve ECB Başkanının imzası yeşil, yıldızlar ise turuncu gözükür. Banknotun ön yüzündeki diğer motifler de gözükmekte ancak, kupürler arasında farklılıklar göstermektedir. Arka yüzde sadece bir mürekkep görünecektir. Avrupa haritası, köprü motifi ve kupür değeri sarı renkte gözükmektedir.
Banknotlar üzerinde büyüteç altında okunabilen çok küçük yazılar bulunmaktadır. Çıplak gözle bakıldığında sadece ince bir çizgi olarak görünen şekillere büyüteçle bakıldığında paranın kupür değeri ile EURO ve EYPΩ yazıları görünmektedir. Bu yazılar gerçek banknotlarda çok net olarak yazılmıştır.
Boyut farkı: 5 Euro banknotlar 120x62 mm, 10 Euro banknotlar 127x67 mm, 20 Euro banknotlar 133x72 mm, 50 Euro banknotlar 140x77 mm, 100 Euro banknotlar 147x82 mm, 200 Euro banknotlar 153x82 mm. Ve 500 Euro banknotlar ise 160x82 mm boyutundadır.
SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR? İŞTE GERÇEK VE SAHTE DOLAR AYIRT ETMENİN PÜF NOKTLARI