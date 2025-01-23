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Sevk başvurusu nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

Sevk başvurusu nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

15:0323/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sevk belgesi nedir nasıl nereden alınır?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir. Peki sevk belgesi nasıl alınır, nereden alınır? Askerlik sevk belgesi alınmazsa ne olur?

Sevk belgesi, askerlik çağına gelmiş ve askerliğe elverişli bulunan vatandaşların, hangi birliğe ve ne zaman katılacakları hakkında detaylı bilgi veren resmi bir belgedir. Bu belge, askerlik şubeleri tarafından düzenlenir ve yükümlülerin askerlik görevlerini yerine getirebilmeleri için olmazsa olmaz bir evraktır.

Sevk belgesi nereden nasıl alınır?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

Askerliğim hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak sevk işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Sevk belgesi sorgulama ekranı

Askerlik sevk belgesi ne işe yarar, alınmazsa ne olur?

Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir.

Askerlik Sevk Belgesindeki Bilgiler

Eğitim Merkezi Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum

Kuvveti Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı

Sınıfı Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup

Sevk Tarihi Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih


Yol Süresi Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.

Katılacağı Tarih Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih

Muv. Özelliği Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş

Hizmet Şekli Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü

Hizmet Süresi Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi

İaşe Bedeli Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı

Yol Bedeli Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.

Askerlik Sevk Belgesi Örneği

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