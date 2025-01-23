Sevk belgesi, askerlik çağına gelmiş ve askerliğe elverişli bulunan vatandaşların, hangi birliğe ve ne zaman katılacakları hakkında detaylı bilgi veren resmi bir belgedir. Bu belge, askerlik şubeleri tarafından düzenlenir ve yükümlülerin askerlik görevlerini yerine getirebilmeleri için olmazsa olmaz bir evraktır.