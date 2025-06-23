SGK girişi 1994-2014 arası olan yaşadı! EYT'yi kaçırana 2160-3600 gün ile erken emeklilik rotası oluştu

Öte yandan SGK, geçmiş dönemlerde bazı paylaşımlarda bulunmuştu. Bu paylaşımlara göre bazı şartlar ortaya çıktığında erken emeklilik hakkı elde edilebileceği anlaşıldı. Ayrıca SSK girişi 1994-2014 arası olanları ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları da ilgilendiren konular bulunuyor. Bu durum, SSK başlangıcı 1994-2014 arası ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranlar için adeta yaşadı bile dedirtebiliyor. Peki, SGK tarafından paylaşılan ve SSK başlangıç tarihi 1994-2014 arası ve diğer tarihlerde olanları ilgilendiren konular neler? Aşağıda 2160 ve 3600 gün ile erken emeklilik adeta kapıda denilebilen durumlardan bazıları yer alıyor.