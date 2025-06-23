SGK girişi 1994-2014 arası olan yaşadı! EYT'yi kaçırana 2160-3600 gün ile erken emeklilik rotası oluştu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanları yakından ilgilendiren erken emeklilik kriterlerine dair zaman zaman bilgilendirmelerde bulunuyor. Özellikle 1994–2014 tarihleri arasında SSK girişi bulunan vatandaşların belirli şartları sağlamaları halinde erken emeklilik hakkı kazanabilecekleri vurgulanıyor. SGK’nın geçmiş duyurularına göre, yaş, prim günü ve sigorta başlangıç yılı gibi faktörler, erken emeklilik için belirleyici rol oynuyor. İşte detaylı şartlar ve örnek senaryolar…
SSK girişi 1994–2014 arası olanlar dikkat! SGK, bazı durumlarda erken emeklilik hakkı tanıyabiliyor. Peki hangi şartlarda bu hak geçerli? İşte milyonları ilgilendiren detaylar…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'deki binlerce sigortalı çalışanın ilgisini zaman zaman yaptığı paylaşımlarla çekiyor. Özellikle erken emeklilik ile ilgili çıkan son dakika haberleri, Türkiye'de sigortalı çalışan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor.
Öte yandan SGK, geçmiş dönemlerde bazı paylaşımlarda bulunmuştu. Bu paylaşımlara göre bazı şartlar ortaya çıktığında erken emeklilik hakkı elde edilebileceği anlaşıldı. Ayrıca SSK girişi 1994-2014 arası olanları ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları da ilgilendiren konular bulunuyor. Bu durum, SSK başlangıcı 1994-2014 arası ve diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranlar için adeta yaşadı bile dedirtebiliyor. Peki, SGK tarafından paylaşılan ve SSK başlangıç tarihi 1994-2014 arası ve diğer tarihlerde olanları ilgilendiren konular neler? Aşağıda 2160 ve 3600 gün ile erken emeklilik adeta kapıda denilebilen durumlardan bazıları yer alıyor.
SGK PAYLAŞTI: 3600 GÜN İLE ERKEN EMEKLİLİK
SGK, engelli çalışan bireyler için 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanı oluşabildiğini duyurdu. Bu noktada bireyin yüzde 40 ve üstü engelinin bulunması şartı var. Bunun yanı sıra SGK tarafından paylaşılan bu hakta yaş şartına bakılmıyor. Bu nedenle SSK giriş tarihinin önemli olmadığı söyleniyor.
MALULEN EMEKLİLİK HAKKI
SGK, bazı durumlar oluştuğunda malulen emeklilik imkanı ortaya çıktığını paylaştı. Peki, malulen emeklilik nedir?
Çalışmaya başladıktan sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşadığı belirlenen kişiler, iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle meslekte kazanma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşayan sigortalı çalışanlar malul sayılabiliyorlar.
Malulen erken emeklilik imkanı elde edilebilmesi için 10 yıllık sigortalılık süresinin ve 1800 gün primin tamamlanmış olması şartı bulunuyor. Bunun yanı sıra başkasının bakımına muhtaç şekilde malul kalanlarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmadığı aktarılıyor. Bu durumda 1800 gün primin yeterli olabildiği söyleniyor.
ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
SGK tarafından sigortalı çalışan anneler için bazı durumlarda erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu doğrultuda 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile erken emekli olunabiliyor. Bu haktan sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma ile prim ve yaş şartlarını tamamladıklarında faydalanabiliyorlar.
ASKERLİK İLE YAŞ OYNAMASI
Sigorta girişini askerlik görevinden sonra yaptıran sigortalı çalışanların yaşlarında oynama yapılabiliyor. Bu doğrultuda yaşlarını geriye çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Ayrıca bu durum prim kazanmaya da imkan sağlayabiliyor.
Not: Erken emeklilik ve diğer konular hakkında ayrıntılı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.