Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SGK denetimleri başladı: Usulsüz maaş alanlar yandı

SGK denetimleri başladı: Usulsüz maaş alanlar yandı

18:5922/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), boşandığı eşiyle birlikte yaşamaya devam eden kişilere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Kurum, bu şekilde yetim aylığı almaya devam eden vatandaşların tespit edilmesi halinde maaşların kesileceğini ve ödenen tutarların faiziyle birlikte geri alınacağını duyurdu.

SGK tarafından yapılan açıklamada, özellikle anne ya da babasından kalan emekli maaşını alabilmek için sahte boşanma yoluna başvuran kişilerin denetim ekipleri tarafından incelendiği belirtildi.


Denetim sonucunda birlikte yaşam sürdüğü belgelenen kişilerin, aldığı aylıkların iptal edildiği ve yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.


SGK DUYURDU: AYLIKLAR GERİ ALINACAK


Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı:


Dikkat! Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilere bağlanan aylıklar, kurumumuz tarafından yapılan tespitler doğrultusunda kesilmektedir. Hak kaybı yaşamamak için yasalara uygun davranmayı unutmayın.”





SGK, kamu kaynaklarının korunması ve sosyal güvenlik sisteminin adil işlemesi adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.


Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele için 124 bin 982, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığa yönelik ise 12 bin 684 iş yerini denetleyen kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla

aylık aldığı tespit edildi.


Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.


#Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
#Sahte boşanma
#Usulsüz aylık
#Maaş kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?