Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), boşandığı eşiyle birlikte yaşamaya devam eden kişilere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Kurum, bu şekilde yetim aylığı almaya devam eden vatandaşların tespit edilmesi halinde maaşların kesileceğini ve ödenen tutarların faiziyle birlikte geri alınacağını duyurdu.
SGK tarafından yapılan açıklamada, özellikle anne ya da babasından kalan emekli maaşını alabilmek için sahte boşanma yoluna başvuran kişilerin denetim ekipleri tarafından incelendiği belirtildi.
Denetim sonucunda birlikte yaşam sürdüğü belgelenen kişilerin, aldığı aylıkların iptal edildiği ve yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
SGK DUYURDU: AYLIKLAR GERİ ALINACAK
Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı:
“Dikkat! Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilere bağlanan aylıklar, kurumumuz tarafından yapılan tespitler doğrultusunda kesilmektedir. Hak kaybı yaşamamak için yasalara uygun davranmayı unutmayın.”
SGK, kamu kaynaklarının korunması ve sosyal güvenlik sisteminin adil işlemesi adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.
Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele için 124 bin 982, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığa yönelik ise 12 bin 684 iş yerini denetleyen kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla
aylık aldığı tespit edildi.
Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.