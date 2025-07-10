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Şile Belediyesi hangi partide?

Şile Belediyesi hangi partide?

08:4510/07/2025, Perşembe
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<p>Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hangi partiden?</p>
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hangi partiden?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sabah saatlerinde CHP'li Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu operasyon sonrası Şile Belediye başkanı hangi partiden olduğu merak konusu oldu. Peki Şile Belediyesi hangi partide?

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarıldı. Peki Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hangi partiden?

Şile Belediyesi hangi partide?

30 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçlarına göre, Şile’de Özgür Kabadayı %51,9’unu alalarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti adayı İlhan Ocaklı ise oyların %43,2’ini almıştı. 

Özgür Kabadayı kimdir?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 1979 İstanbul, Şile doğumludur. Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden, Annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'ndendir.

İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür Kabadayı halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitim gördü. Genç yaşta güler yüzü ile Şile halkı ile kucaklaşmış olan Özgür Kabadayı, Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şile’de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile halkının iradesi neticesinde Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.

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